عرعر 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واستنفذ عمادة شؤون الطلاب بجامعة الحدود الشمالية الأسبوع الحالي ما يقارب تسعة برامج رياضية وثقافية وتراثية ونحوها ضمن خطط العمادة في الأندية الطلابية المتنوعة .وأوضحت العمادة أنه من ضمن البرامج أقيمت مسابقة لاختراق الضاحية ودورة في التفكير الإبداعي ومسابقة للإنشاد وبرنامج للتطوع الإسعافي ونحوها, بالإضافة إلى تدشين نادي المشاة تماشيًا مع رفع ثقافة المشي لدى طلاب الجامعة وطالبتها .// انتهى //13:32ت م0074