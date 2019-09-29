ابها30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واستفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أمس، عددًا من المشاريع الخِدْمية التي تعمل على إنجازها بلدية محافظة المجاردة ومتابعة سير عملها .وأوضح الحميدي أن التكلفة الإجمالية للمشاريع بلغت 19 مليون ريال، ومن أبرزها مشاريع صيانة مبانٍ ومرافق عامة، وإنشاء ساحات للبلدية، ومشاريع ضمن مبادرة،"أنسنة المدن" منها إنشاء حدائق، ومتنزهات عامة، وصيانة عدد من شوارع المحافظة، ومشروع سارية علم المملكة بطول ٦٠ م مع الإنارة الجانبية.وخلال الزيارة التقى أمين المنطقة عددًا من المواطنين، واستمع لآرائهم وملاحظاتهم حول الخِدْمات البلدية المقدمة لهم.// انتهى //13:33ت م0075