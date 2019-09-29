مسقط 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 02ر4032 نقطة مرتفعًا بـ 04ر16 نقطة وبنسبة 399ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 98ر4015 نقطة.وبلغت قيمة التداول 936 ألف و 985 ريالًا عُمانيًا منخفضة بنسبة 4ر17 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها مليونًا و 134 ألف و 869 ريالًا عُمانيًا.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 098ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 78ر18 مليار ريال عُماني.// انتهى //13:42ت م0076