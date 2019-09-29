المنية 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واسقام جهاز إسعاف سبل السلام في منطقة المنية شمال لبنان بتنفيذ 10 مهام إسعافية ميدانية للأشقاء السوريين واللبنانيين القاطنين في شمال لبنان خلال الأسبوع الماضي شملت نقل المرضى من وإلى المستشفيات بالإضافة لخدمات إسعاف جرحى حوادث السير ، وذلك بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والإعمال الإنسانية.ويأتي ذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين.//انتهى//14:53ت م0103