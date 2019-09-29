حجة 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واسيواصل مركز الجعده الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية و بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.وراجع قسم الطوارئ خلال الأسبوع الماضي 638 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 343 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 58 شخصًا، وقسم الجراحة والتضميد 877 فردًا، وقسم المصابين بالأوبئة 244 مستفيدًا، فيما نفذت 7 أنشطة للتخلص من النفايات.كما راجع قسم المختبر 369 شخصًا، وقسم الإحالة الطبية 27 مريضًا، وقسم التوعية والتثقيف 127 مستفيدًا ،وصرفت الأدوية ل 1.348 فردًا.//انتهى//14:53ت م0104