جدة 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واسضبطت إدارة المسالخ وأسواق النفع العام ممثلة في إدارة سوق السمك المركزي أمس, شاحنة محملة بالأسماك بلغت حمولتها 2095 كيلو جراماً, وذلك خلال الجولات التفتيشية اليومية على جودة الأسماك.وأفاد مدير إدارة سوق السمك المركزي الدكتور محمد بن هادي بالحارث, أن المنتجات المضبوطة مجهولة المصدر جرى إعادة تعبئتها في صناديق لا تحمل بطاقات بيانات ولا تاريخ صلاحية.وأشار بالحارث إلى أنه تم تطبيق النظام في حق مالك المنتجات الفاسدة ومصادرتها والتخلص منها بإتلافها وفق الطرق النظامية المتبعة في ذلك.يُذكر أن جولات الأمانة التفتيشية تأتي ضمن جهودها المستمرة لحماية أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان وزوار المحافظة، وحفاظا على الصحة العامة.// انتهى //14:59ت م0106