ثقافي / أدبي تبوك ينظم غداً محاضرة بعنوان " أمن المقدسات ورعايتها .. رؤية شعرية "
الأحد 1441/1/30 هـ الموافق 2019/09/29 م واس
تبوك 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واس
ينظم النادي الأدبي بمنطقة تبوك غداً، محاضرة بعنوان " أمن المقدسات ورعايتها .. رؤية شعرية "، يقدمها الدكتور متعب بن عوض المحفوظ، وذلك في الصالة الثقافية بمقر النادي بتبوك .
وتأتي إقامة المحاضرة ضمن مشاركة النادي في الاحتفاء باليوم الوطني، وفي إطار الأنشطة الثقافية المتنوعة التي ينظمها النادي لإثراء الحراك الثقافي بالمنطقة .
ودعت الهيئة الإدارية بالنادي المثقفين والمهتمين بالمنطقة، للحضور والمشاركة في أمسية النادي، التي تنطلق عقب صلاة العشاء .
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15:00ت م
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