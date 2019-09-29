تبوك 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واسينظم النادي الأدبي بمنطقة تبوك غداً، محاضرة بعنوان " أمن المقدسات ورعايتها .. رؤية شعرية "، يقدمها الدكتور متعب بن عوض المحفوظ، وذلك في الصالة الثقافية بمقر النادي بتبوك .وتأتي إقامة المحاضرة ضمن مشاركة النادي في الاحتفاء باليوم الوطني، وفي إطار الأنشطة الثقافية المتنوعة التي ينظمها النادي لإثراء الحراك الثقافي بالمنطقة .ودعت الهيئة الإدارية بالنادي المثقفين والمهتمين بالمنطقة، للحضور والمشاركة في أمسية النادي، التي تنطلق عقب صلاة العشاء .// انتهى //15:00ت م0107