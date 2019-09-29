المنامة 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,517.92 بانخفاض قدره 3.43 نِقَاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 750.12 بانخفاض قدره 0.22 نقطة عن معدل أقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 3 ملايين و911 ألفا و446 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 655 ألفا و63 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 82 صفقة.// انتهى //15:06ت م0109