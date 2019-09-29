أبهـا 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واستنظم جامعة الملك خالد يوم غدٍ لقاءً للمتحدثين الرسميين في الجامعات السعودية تحت عنوان " الإشكالات والطموحات "، الذي يستمر لمدة يومين, في مبنى الإدارة بالجامعة.ويتضمن اللقاء الذي سيشهد معالي مدير الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي جلسته الختامية وتكريم المشاركين فيه، العديد من الجلسات الحوارية حول المتحدث الرسمي والبحث عن المعلومة ,والمتحدث الرسمي والإعلام الجديد ,يقدمها رئيس قسم الإعلام بجامعة الملك سعود الدكتور علي بن دبكل العنزي، وجلسة حول المتحدث الرسمي والعلاقة مع الإعلام للدكتور عثمان الصيني، فيما يقدم رئيس قسم الإعلام بجامعة الملك خالد الدكتور علي بن شويل القرني ورشة عمل عن " المتحدث الرسمي ووسائل الإعلام "، كما سيقدم المشاركون من الجامعات السعودية خلاصة الأفكار لتطوير عملهم في جلسة بعنوان " رؤى جديدة حول عمل المتحدث الرسمي.// انتهى //15:10ت م0111