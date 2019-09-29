الرياض 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واساستقبل مدير فرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمنطقة الشرقية المهندس هذال بن سفر العتيبي وفداً, من لجنة الاتصالات والتقنية بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية برئاسة رئيس اللجنة ناصر آل بجاش.وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز التحديات التي تواجه رجال الأعمال في الاستثمار بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وبحث سبل التعاون بينهما، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز تواصل الهيئة بكل فروعها وقطاعاتها مع كافة الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص.// انتهى //16:13ت م0138