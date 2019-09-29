بقيق 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية اليوم أكاديمية الحفر العربية "صدى" وذلك في مقر الأكاديمية بمحافظة بقيق .وكان في استقبال سمو نائب أمير المنطقة الشرقية لدى وصوله لمقر الأكاديمية نائب رئيس أرامكو للحفر رئيس مجلس إدارة الأكاديمية المهندس عبدالحميدالرشيد ، والمدير الإداري مطلق السبيعي ، حيث تفضل سموه بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية واطلع على مجسم مبنى الأكاديمية والحفار الرئيسي بالأكاديمية واستمع لشرح موجز عن مرافقها.عقب ذلك تشرف أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية بالسلام على سموه ، وانتقل إلى الفصول الدراسية حيث التقى سموه بالمتدربين وحثهم على بذل المزيد من الجد والإجتهاد ، مؤكداً في الوقت نفسه أن الشباب السعودي قادر على المنافسة والتميز في مختلف المجالات ، وأن الفرص الواعدة في مجال الطاقة تتطلب التسلح بالعلم والمعرفة ، والمهارات التي تمكنه من المنافسة مع اقرانه ، وأن دمج الجوانب النظرية بالجوانب التطبيقية أمر يرفع من كفاءةالعملية التدريبية وتكسب المتدربين المهارة المطلوبة .من جهته بين المدير الإداري مطلق السبيعي خلال الحفل الخطابي أن أكاديمية صدى كيان غير هادف للربح يسعى لتأهيل الكوادر الوطنية بالمهارات والمعارف اللازمة للعمل في منشآت الطاقة، سعياً لسد حاجة سوق العمل لهذه التخصصات بالشراكة مع الشركات العاملة في هذا المجال.وفي ختام الحفل تفضل سمو نائب أمير الشرقية بتدشين العمليات في الحفار الرئيس بالأكاديمية.// انتهى //16:15ت م0139