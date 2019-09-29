الجزائر 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واسعثر الجيش الجزائري على مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على أربعة صواريخ أرض ـ أرض في مدينة تمنراست جنوب البلاد.وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن المخبأ كان يحتوي على مسدسين من نوع كلاشينكوف، إضافة إلى كمية من الذخيرة، كما تم العثور على جثتي إرهابيين اثنين في محافظة جيجل، وإيقاف 124 مهاجرًا غير شرعي في مناطق بومرداس ووهران.// انتهى //16:16ت م0140