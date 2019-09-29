الطائف 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واسدشنت إدارة تعليم الطائف اليوم اللقاءات التعريفية والورش التدريبية لتجويد الأداء المدرسي لقادة المدارس بمكاتب التعليم الداخلية الذي تنظمه إدارة الجودة وقياس الأداء تحت شعار "نواتج التعليم أولاً " ، بحضور مدير التعليم طلال اللهيبي ومدير إدارة الجودة ومشرفيه و مديري مكاتب التعليم وجمع من قادة المدارس .وأكد المدير العام للتعليم بالمحافظة على أهمية نظم الجودة للاعتماد المؤسسي وتوطين أدوات الجودة ونماذجها بما يمكِّن المدرسة من تحسين ممارساتها بدعم من إدارة الجودة وقياس الاداء ومكاتب التعليم والجهات ذات العلاقة واستخدام منهجيات الجودة في التحسين لتطوير مدارسنا وبناء النظام المؤسسي وتجويد بيئات التعلم وتأهيلها للحصول على نظم الجودة للاعتماد والتوطين ، مؤكدا أن الأخذ بالجودة ونظمها لم يعد ترفا تربويا بل ضرورة حتمية للتميز .وأوضح أن هذا المشروع يأتي لرفع كفاءة المدرسة من خلال قياس الأداء والتأكيد على دور النتائج والعناية بالعمليات واستخدم منهجيات الجودة في التحسين لتطوير المدارس وبناء النظام المؤسسي ، حيث شاهد اللهيبي عرضًا مرئيًا عن المشروعين النوعيين مدارس الجودة وحلقات الجودة .من جانبه افتتح اللهيبي معرض اليوم الوطني 89 بإدارة الجودة وقياس الأداء وتجول بمرافقه واطلع على محتوياته ، مقدمًا شكره لإدارة الجودة وقياس الأداء ممثلة في مديرها خالد الثبيتي ومشرفي إدارة الجودة وقياس الأداء ، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.الجدير بالذكر أن هذه اللقاءات والورش التدريبية تستهدف قادة وقائدات مدارس المكاتب الداخلية في مرحلتها الأولى .// انتهى //16:19ت م0143