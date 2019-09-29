الرياض 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واسوقعت شركة البحر الأحمر للتطوير، مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، وذلك بالعاصمة الرياض.ووقع مذكرة التفاهم كل من الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو، والمدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر.وتنص المذكرة على تعزيز أوجه التعاون بين الشركتين بهدف تسويق مشروع البحر الأحمر، كوجهة سياحية عالمية فاخرة، ودعم تسيير وتشغيل رحلات تجارية إلى أرض الوجهة، وتشجيع العمل المشترك في المعارض المحلية والدولية، بالإضافة إلى إطلاق حملات تسويقية دولية مشتركة.وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو : نتطلع إلى بناء شراكة قوية مع الخطوط الجوية العربية السعودية نعمل خلالها معاً على إبراز كنوز المملكة العربية السعودية للعالم.وأضاف باغانو : كانت الخطوط الجوية العربية السعودية أول شركة طيران تقدم خدماتها لمشروع البحر الأحمر بنقلها موظفي المشروع في رحلتهم الأولى إلى موقع الوجهة.وستعمل مذكرة التفاهم مع شركة الخطوط الجوية العربية السعودية على دعم تحقيق (رؤية المملكة 2030) على صعيد قطاع السياحة، بما يسهم في وضع المملكة على خارطة السياحة العالمية".يذكر أن شركة البحر الأحمر للتطوير شاركت في معرض استضافته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الرياض للاحتفال بإطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية، حيث تفتح لمواطني 49 دولة آفاق استكشاف المملكة العربية السعودية.ويتواصل العمل في موقع مشروع البحر الأحمر بهدف استكمال البنية التحتية الداعمة لمسار أعمال التطوير مستقبلاً.وتتضمن المشاريع الرئيسة قيد الإنجاز؛ تشييد جسر بطول "3.3" كم ليصل البر بجزيرة "شريرة"، بالإضافة إلى تطوير "مدينة الموظفين" التي ستضم نحو "14" ألف شخص من موظفي الوجهة خلال المرحلة الأولى من المشروع.ويضم موقع المشروع الذي يمتد على مساحة "28" ألف كيلومتر مربع، أرخبيلاً رائعاً يحتضن أكثر من 90 جزيرة بكر، بالإضافة إلى أنه محاط برابع أكبر حيد مرجاني بالعالم.كما تمتاز الوجهة بتقارب مكاني وتنوع غني بالموارد الطبيعية التي تشتمل على جبال خلابة، وأودية، وبراكين خامدة، وصحراء، ومواقع تراثية قديمة.// انتهى //16:21ت م0145