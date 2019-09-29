بقيق 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية اليوم مكاتب عدد من الإدارات الحكومية بمحافظة بقيق ، بحضور مسؤولي تلك الجهات .وتفضل سموه بتدشين وحدة الجوازات بمحافظة بقيق بحضور مدير جوازات المنطقة الشرقية العميد عويد العنزي ، كما تفضل سموه بتدشين مكتب الوحدة الشاملة بمحافظة بقيق بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن المقبل ، والتي تقدم خدماتها لمستفيدي الضمان الاجتماعي ،والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة ، ووحدة الأحوال المدنية بمحافظة بقيق والمكتب النسوي بحضور مدير الأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية سعود عبدالله الهويشل.وقد تجول سموه في مكاتب تقديم الخدمات ، واستمع لشرح موجز عما تقدمه كل جهة، مؤكدًا ضرورة العمل على تقديم الخدمات للمستفيدين بموثوقية وكفاءة.// انتهى //16:21ت م0146