عام / سمو نائب أمير المنطقة الشرقية يدشن مكاتب عدد من الجهات الحكومية بمحافظة بقيق
الأحد 1441/1/30 هـ الموافق 2019/09/29 م واس
بقيق 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واس
دشن صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية اليوم مكاتب عدد من الإدارات الحكومية بمحافظة بقيق ، بحضور مسؤولي تلك الجهات .
وتفضل سموه بتدشين وحدة الجوازات بمحافظة بقيق بحضور مدير جوازات المنطقة الشرقية العميد عويد العنزي ، كما تفضل سموه بتدشين مكتب الوحدة الشاملة بمحافظة بقيق بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن المقبل ، والتي تقدم خدماتها لمستفيدي الضمان الاجتماعي ،والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة ، ووحدة الأحوال المدنية بمحافظة بقيق والمكتب النسوي بحضور مدير الأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية سعود عبدالله الهويشل.
وقد تجول سموه في مكاتب تقديم الخدمات ، واستمع لشرح موجز عما تقدمه كل جهة، مؤكدًا ضرورة العمل على تقديم الخدمات للمستفيدين بموثوقية وكفاءة.
// انتهى //
16:21ت م
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