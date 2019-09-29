نواكشوط 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واساختتمت أمس الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للبالغين في الجمهورية الإسلامية الموريتانية بإنجاز 103 عمليات قسطرة تداخلية و17 جراحة قلب مفتوح للمرضى الموريتانيين، في إنجاز طبي سعودي إنساني هدف للتخفيف من آلام المصابين والتخفيف من معاناة أسرهم، وذلك في مستشفى المركز الوطني لأمراض القلب في العاصمة نواكشوط.وكان الفريق الطبي للحملة التي تأتي بالشراكة بين مركز الملك سلمان للإغاثة والهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية التابعة لرابطة العالم الإسلامي قد قام على مدى 8 أيام وبعدد 15 ساعة عمل متواصلة يوميًا بإنقاذ حياة المرضى الأكثر احتياجًا والمصابين بأمراض قلبية متنوعة كانسداد الشرايين وضيق القنوات الشريانية ومن هم بحاجة لتغييرات وإصلاحات في صمامات القلب.وتأتي هذه الحملة امتدادًا للأعمال الإغاثية والإنسانية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخفيف من معاناة المحتاجين وتقديم العلاج للمرضى والمصابين وفقًا للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.//انتهى//16:24ت م0147