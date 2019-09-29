القاهرة 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واسبدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثاني لفريق عمل متابعة مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية برئاسة المدير التنفيذي لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري بالهيئة العامة للسياحة والتراث عبد الرحمن بن عيسى الجساس، وحضور مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية الدكتورة دينا الظاهر.وقال "الجساس"، في تصريحات على هامش الاجتماع اليوم، إن الاجتماع يتابع تنفيذ المحاور الواردة في مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية، وهي المبادرة التي قدمتها المملكة العربية السعودية في اجتماع سابق مشترك لوزراء السياحة والثقافة العرب، واعتمدتها القمة العربية التنموية في بيروت يناير 2019، موضحًا أن هذا الفريق، الذي شُكل برئاسة المملكة العربية السعودية ويضم عددًا من الدول العربية، مخصص لمتابعة التنفيذ لمحاور تلك المبادرة.وأوضح أنه تم مراجعة الإنجازات التي تمت في مجال تنفيذ المبادرة في ضوء الاجتماع الأول للفريق الذي عقد في أبريل الماضي تمهيدًا لرفع تقرير بما أُنجز إلى الاجتماع المشترك المقبل لوزراء السياحة والثقافة العرب المقرر عقده في تونس منتصف أكتوبر المقبل.وأشار إلى أن الاجتماع بحث عددًا من المحاور الواردة في المبادرة، حيث تتضمن سبعة محاور رئيسة فيها 85 مجالا للتعاون العربي المشترك للتكامل بين السياحة والثقافة، موضحًا أن عددًا من المحاور اختيرت للعمل عليها في هذين الاجتماعين الأول والثاني منها تنظيم ملتقى عربي للاستثمار في مواقع التراث الثقافي في البلدان العربية والتصور بشأن هذا الملتقى بالتنسيق مع المركز الإقليمي العربي في البحرين، متوقعًا تنظيم هذا الملتقى 2020 في إحدى البلدان العربية.وبين أن الاجتماع تناول برامج التوعية والتعريف بالتراث الحضاري بالدول العربية، واتُفق على أن يكون عام 2020 عامَ التوعية والتعريف بالتراث الحضاري بالدول العربية، والتنسيق بشأن وجود رزنامة عربية موحدة للفعاليات السياحية والتراثية الثقافية على المستوى العربي.ولفت النظر إلى أن الاجتماع ناقش مشروع إطلاق وثيقة عربية لتفعيل مفهوم الاستدامة للمواقع التراثية والثقافية بالدول العربية، واتُفق على برنامج تدريبي مهني في مجال المتاحف يتضمن تسع حقائب تدريبية سترسل للبلدان العربية، وذلك بالتنسيق بين منظمة السياحة العربية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومجلس المتاحف العربية.من جانبها، أكدت مدير إدارة النقل والسياحة في جامعة الدول العربية الدكتورة دينا الظاهر، في تصريح مماثل على هامش الاجتماع، أن فريق العمل يتابع مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية، والعمل على رفع تقرير دوري حول متابعة التنفيذ لتلك المبادرة وما يستجد بشأنها إلى المجلس الوزاري العربي للسياحة ومكتبه التنفيذي وإلى مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي إلى الاجتماع المشترك بينهما والمقرر بتونس الشهر المقبل.وبينت أن خطة عمل المبادرة تتضمن عددًا من المحاور منها تنمية إسهام قطاعي السياحة والثقافة مجتمعين في الاقتصادات الوطنية، وتعزيز الهوية الوطنية في مجال التراث الثقافي، والتدريب والتعليم وتنمية الموارد البشرية، والتسويق السياحي والثقافي على المستوى العربي، وتعزيز العمل المشترك على مستوى السياحة الثقافية العربية، واستدامة مواقع السياحة الثقافية والتراثية.ومن المقرر أن يرفع الفريق تقريرًا بنتائج أعماله إلى الاجتماع المشترك المقبل لوزراء السياحة والشؤون الثقافية بالدول العربية والمقرر عقده في تونس 16 أكتوبر المقبل.// انتهى //16:28ت م0149