عام / إعلان نتائج القبول النهائي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين
الأحد 1441/1/30 هـ الموافق 2019/09/29 م واس
جدة 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واس
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق لدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم ( 49 ) للعام الدراسي 1441هـ .
وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة "أبشر توظيف" بوزارة الداخلية على الرابط WWW.joBS.sa .
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