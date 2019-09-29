أبوظبي 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية اليوم الأمين العام لحزب الشعب الأوروبي عضو البرلمان الأوروبي أنطونيو أستوريز وايت.وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي خاصة في المجالات البرلمانية، وتبادلا عددًا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافةً إلى أهمية دور البرلمانات في دعم القضايا التي تهم شعوبها وتطلعاتها إلى تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية والازدهار في مختلف المجالات.// انتهى //16:44ت م0152