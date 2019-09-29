عمّان 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واسأدان رئيس الاتحاد البرلماني العربي المهندس عاطف الطراونة ، التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من مدخل مدينة كربلاء في العراق ، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.وقال الطراونة في بيان صحفي اليوم في عمّان ، إن العمليات الإرهابية الأخيرة التي نفذها تنظيم "داعش" الإرهابي تعكس مستوى الضغوط التي بات يتعرض لها في المدة الأخيرة، لاسيما بعد الهزائم العسكرية المتلاحقة التي أسهمت في تضييق الخناق على قياداته وأفراده.وجدد تأكيده للحاجة الأمنية الملحة من أجل زيادة التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الاستخباراتية والعسكرية للدول والحكومات، فضلًا عن استخدام التدابير اللازمة لمحاربة ذلك التنظيم الإرهابي الدموي الذي ليس له وطن أو دين إلا عقيدة القتل والدم وإقصاء الآخر.وأهاب بالأسرة الدولية أن تبقى ثابتة في الالتزام بمساعدة العراق، ودعم جهوده المتواصلة لإرساء الاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية.وتوجه الطراونة باسم الاتحاد البرلماني العربي إلى قيادة وبرلمان وشعب العراق ، ولأسر الشهداء والمصابين بأصدق وأحر مشاعر العزاء، متمنيًا للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.// انتهى //17:12ت م0159