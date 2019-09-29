الرياض 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واستُسهم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، في تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة " 4.0 Industry ".، عبر "برنامج الإنتاجية الوطني"، الذي يأتي بالشراكة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية KACST، بهدف مساعدة الشركات الصناعية على التحوُّل الرقمي.وأكد مدير عام "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم، أن البرنامج يسعى إلى مساعدة المصانع على تحقيق أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية من خلال وضع خطط تحوُّل لتطبيق مبادئ التميز التشغيلي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة 4.0 على 100 مصنع قائم لتكون نموذجاً يحتذي به باقي المُصنِّعين.وأشار إلى أنه على هامش الإطلاق الرسمي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وقّعت "مدن" عدة اتفاقيات استراتيجية في إطار رؤيتها الجديدة لتمكين الصناعة وزيادة المحتوى المحلي، منها، اتفاقية مع "الصندوق الصناعي" ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية KACST، لمساندة المصانع النموذجية على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في المدن الصناعية، بما يتماشى مع توجهات البرنامج، حيث تختص "مدن" باختيار المصانع استناداً إلى المعايير المعتمدة لديها، وتقييم وضعها الحالي، فضلاً عن تنفيذ الدراسات التفصيلية، ومن ثم بناء خطط التحوُّل، فيما يتولى الصندوق مهمة تقييم دراسات الجدوى، وتمويل المصانع حسب أنظمته المعتمدة، بينما تعمل مدينة الملك عبد العزيز على تقييم التقنيات المستهدفة طبقاً لمخرجات الدراسات التفصيلية.وبين المهندس السالم أن الدراسة التفصيلية لتهيئة 100 مصنع للتحوُّل إلى تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة سيتم تنفيذها بالشراكة مع الشركاء التقنيين، منها 20 مصنعاً بالتعاون مع جنرال إلكتريك و80 مصنعاً سيتم طرحها في وقت لاحق، فيما تم عقد ورشتي عمل بين الجهات المشاركة لبناء معايير اختيار المصانع.وأفاد بأنه تم الإعلان عن إطلاق البرنامج عبر ثلاثة ورش عمل أُقيمت في كلٍ من الرياض وجدة الدمام، حضرها أكثر من 200 مصنع، شهدت شرح طريقة التقديم على البرنامج ومراحل اختيار المصنع وإجراء الدراسة.وأفاد السالم أن نطاق العمل يشمل على أكثر من محور، الأول: مؤشر النضج للصناعة "4.0" وهو مُكوّن من عدة معايير لقياس مستوى نضج المصنع الحالي، والثاني يختص بمعايير اختيار المصنع التي تم بناؤها بالتعاون مع الصندوق الصناعي ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لاختيار المصانع الأنسب للبرنامج، أما المحور الثالث يهتم ببناء خطط تحوُّل لعدد 20 مصنعاً تمثّل خارطة طريق للمصنع للتحُّول الرقمي مرتبطة بمؤشر النضج للصناعة 4.0.وأبان أن "مدن" تسعى إلى خلق بيئة استثمارية داعمة للقطاع الخاص، استناداً إلى مخرجات رؤية المملكة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، حيث شهد العام 2019م إطلاق 29 مبادرة ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، للعمل على جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، وتمكين الصناعة الوطنية وزيادة المحتوى المحلي.الجدير بالذكر، أن البرنامج يُشكِّل مساراً لتسريع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتندرج ضمنه أكثر من 300 مبادرة استراتيجية لتطوير 11 صناعة أساسية؛ من أهمها صناعة السيارات، والصناعات العسكرية، والطبية والاستزراع المائي والسمكي، وذلك بهدف رفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% من إجمالي صادرات المملكة.وتهتم"مدن" منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تُشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة. وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198,8 مليون م²حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة 3,474 مصنعاً مُنتجاً.// انتهى //17:17ت م0160