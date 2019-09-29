جدة 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بجدة مساء أمس الفعاليات الوطنية المتنوعة التي أقامتها بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة، وسط إقبال جماهيري تجاوز 12 ألف زائر على مدى ثلاثة أيام في مركز الياسمين التجاري.وأوضح المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي, أن الفعاليات التي قُدمت للجمهور من خلال تسعة أركان تفاعلية، تتبع لكل من إدارات التربية الخاصة والموهوبين والتعليم المستمر ورياض الأطفال ووحدة الشراكة (ارتقاء) وإدارة النشاط الطلابي ممثلة في النشاط العلمي (الربوت) والنشاط الفني, إلى جانب النشاط الاجتماعي (سواعد) وإدارة الإشراف التربوي، مقدراً عدد الجوائز والهدايا التي قُدمت للجمهور خلال الفعاليات بأكثر من 2000 جائزة وهدية متنوعة.‎ وثمن المسعودي الرعاية الكريمة للحفل وفعالياته من قبل محافظ جدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد, وتشريف صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة, مقدما الشكر والتقدير لجميع الإدارات والأقسام التي شاركت في الاحتفال الغالي على الجميع ولإدارة المركز والتجار.// انتهى //17:18ت م0161