الرياض 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واسيلتقي الفريق الأول لكرة اليد بنادي الوحدة السعودي غداً فريق الغرافة القطري ، في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة الأمير فيصل بن فهد العربية الـ 35 للأندية أبطال الدوري ، التي تستضيفها صالة الأميرة سمية بالعاصمة الأردنية عَمّان.وكان الفريق الوحدوي قد أجرى تدريباته الاعتيادي اليوم استعدادا لمواجهة الدور نصف النهائي ، والتي يطمح من خلالها الوحدة لتحقيق الانتصار والاقتراب من نيل اللقب.وفي المواجهة الثانية للدور ذاته يلتقي ناديي برقان الكويتي والمجمع البترولي الجزائري .// انتهى //17:21ت م0162