رياضي / بطولة الأمير فيصل بن فهد العربية الـ 35 للأندية : فريق الوحدة يلتقي الغرافة القطري في نصف النهائي
الأحد 1441/1/30 هـ الموافق 2019/09/29 م واس
الرياض 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واس
يلتقي الفريق الأول لكرة اليد بنادي الوحدة السعودي غداً فريق الغرافة القطري ، في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة الأمير فيصل بن فهد العربية الـ 35 للأندية أبطال الدوري ، التي تستضيفها صالة الأميرة سمية بالعاصمة الأردنية عَمّان.
وكان الفريق الوحدوي قد أجرى تدريباته الاعتيادي اليوم استعدادا لمواجهة الدور نصف النهائي ، والتي يطمح من خلالها الوحدة لتحقيق الانتصار والاقتراب من نيل اللقب.
وفي المواجهة الثانية للدور ذاته يلتقي ناديي برقان الكويتي والمجمع البترولي الجزائري .
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17:21ت م
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