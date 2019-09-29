طرابلس 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واسأعلنت القوات البحرية الليبية إنقاذ 71 مهاجرًا غير شرعي جميعهم من الرجال شمال غرب مدينة الخمس وإخلاء سبيلهم بعد تقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم .وبين مكتب الإعلام والثقافة البحرية في القوات البحرية الليبية فى بيان اليوم ، " أن غرفة عمليات حرس السواحل تلقت أمس السبت نداء استغاثة من قارب هجرة شمال الخمس، موضحًا أنه عُثر على القارب المطاطي الذي يقل 71 مهاجرًا على بعد (45) ميلًا شمال غرب الخمس ينحدرون من جنسيات عديدة منهم 27 سودانيًا و15 مصريًا و3 فلسطينيين وسوري و25 باكستانيًا.وأوضحت القوات البحرية أن المهاجرين نُقلوا إلى نقطة الخمس لحرس السواحل وقُدمت المساعدات الإنسانية والطبية لهم وتم التواصل مع الجهات المعنية بغرض تسليمهم لإحدى مراكز الإيواء بالمنطقة ولكن دون جدوى، مما اضطر حرس السواحل لإخلاء سبيلهم.// انتهى //17:31ت م0163