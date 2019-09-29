الرياض 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واسبلغ إجمالي مشاركات طلاب وطالبات المملكة في المسابقات والأولمبيادات الدولية والإقليمية 11 مشاركة للعام 2019 حصلوا خلالها على 32 ميدالية.وحقق طلاب المملكة في أولمبياد آسيا والباسفيك للرياضيات 3 ميداليات فضية، و4 ميداليات برونزية، و3 شهادات تقدير، وفي أولمبياد الرياضيات الأوروبي للبنات في أوكرانيا حققت طالبات المملكة ميدالية فضية، وأخرى برونزية، وشهادة تقدير.وتقدمت المملكة في أولمبياد الرياضيات في المملكة المتحدة بحصول طلابنا على 5 ميداليات (4 ميداليات برونزية، و ميدالية فضية)، وفي أولمبياد الكيمياء الدولي في فرنسا حصل الطلاب السعوديين على ميدالية فضية وميداليتين برونزيتين، وفي الأولمبياد الآسيوي للفيزياء المقام في أستراليا حقق طلابنا ميدالية برونزية.وفي ملدوفا حيث أولمبياد البلقان للرياضيات حققت المملكة ميدالية فضية، وثلاث ميداليات برونزية، كما نال الطلاب في أولمبياد البلقان للناشئين في الرياضيات المقامة في قبرص 5 ميداليات (ميداليتين ذهبيتين ، ميداليتين فضيتين ، ميدالية برونزية)، وحصدت المملكة 5 جوائز كبرى و3 جوائز خاصة في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة المقام في الولايات المتحدة الأمريكية من 12 - 17/ مايو/ 2019.وحصدت المملكة في الأولمبياد الأوروبي للفيزياء بجمهورية لاتفيا ميداليتين ذهبية وبرونزية، وحقق طالب سعودي الميدالية البرونزية في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية في أذربيجان.وتصنف هذه المسابقات كمسابقات عالمية سنوية عالية المستوى، وتعد من أقوى المنافسات العلمية لطلاب التعليم العام، وهي تشمل عدة تخصصات، وتعقد في فصل الصيف باستضافة إحدى الدول المشاركة بمشاركة مايزيد عن 100 دولة.// انتهى //17:32ت م0164