الخرطوم 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واسبدأ رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك اليوم زيارة رسمية إلى العاصمة الفرنسية باريس، تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية السفير بابكر الصديق محمد الأمين، أن حمدوك سيلتقي بالرئيس الفرنسي بقصر الإليزية حيث تتناول المباحثات تعزيز العلاقات الثنائية ومساعدة فرنسا للسودان في هذه المرحلة التاريخية المهمة، كما يتضمن برنامج اللقاءات لقاءً بوزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برنو لومير وسكرتارية نادي باريس لبحث مساعي إعفاء ديون السودان.// انتهى //17:40ت م0167