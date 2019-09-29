الخبر 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واسحقق مركز بناء الأسر المنتجة "جنى" الجائزة الذهبية الدولية للتنمية المستدامة للعام 2019 من المركز العالمي للتنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمسئولية المجتمعية وبرنامج الأمم المتحدة للاتفاق العالمي، وذلك ضمن فعاليات الملتقى الخامس للترويج لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 ، الذي أقيم في مملكة البحرين تحت شعار (استراتيجيات التنمية المستدامة في الأمم المتحدة).وأوضحت مديرة إدارة تطوير الاعمال لمركز بناء الأسر المنتجة "جنى" لولوه الدفاع أن الجائزة تبرهن سير المركز في الطريق الصحيح في تحقيق رؤية المملكة 2030، التي منها العمل على بناء قدرات الأسر وتمويل مشاريعهم من منطلق الدور المجتمعي لمنظمات القطاع العام في دعم المنظمات غير الربحية وتمكينها ، وانعكاس ذلك على تحقيق أحد أهداف الرؤية الخاص بزيادة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي إلى 5% .// انتهى//17:52ت م0168