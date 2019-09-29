بريدة 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واسحقق مركز مهارات الأسرة للتدريب، التابع لجمعية " أسرة " ببريدة، رقماً مميزاً خلال العام المنصرم 1440هـ، حيث بلغ عدد المتدربين من كلا الجنسين، 6094 متدرباً، فيما بلغ اجمالي الدورات 182 دورة، وتناولت الدورات المُقامة عدداً من الجوانب الأسرية والزوجية والتربوية والتطويرية.كما بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات، من دورات المقبلين والمقبلات على الزواج 1072 متدرباً ومتدربة ، من خلال 34 دورة مقامة، تركزت محاورها حول الحقوق والواجبات واستقرار الحياة الزوجية، وإدارة ميزانية الأسرة ، بالإضافة إلى تحصين المقبلين عليها من الناحية الشرعية والاجتماعية والنفسية والصحية .وأوضح مدير عام جمعية "أسرة " ببريدة الدكتور محمد عبدالله السيف, أن الجمعية تهدف إلى تنمية أفراد الأسرة من خلال تقديم البرامج والدورات التدريبية لتحقيق الإيجابية والأمان الاسري .// انتهى //18:01ت م0169