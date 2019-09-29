اجتماعي / جمعية التنمية بحاكمة أبوعريش تُعلن عن بدء التسجيل في دورات برنامج " إكساب "
الأحد 1441/1/30 هـ الموافق 2019/09/29 م واس
أبوعريش 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واس
أعلنت جمعية التنمية الاجتماعية بحاكمة أبوعريش التابعة لمحافظة أبوعريش، اليوم ، عن فتح باب التسجيل في أولى الدورات التدريبية ضمن برنامج " إكساب " ، الذي تنفذه الجمعية ابتداءً من يوم الخميس المقبل ، بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة جازان .
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية داوود أزيبي أن برنامج "إكساب " يهدف إلى تدريب وتأهيل الشباب والفتيات، بتطوير مهاراتهم وقدراتهم وتهيئتهم لسوق العمل ، حيث يشمل العديد من الدورات التدريبية والتأهيلية في إدارة الموارد البشرية ومهارات التهيئة لسوق العمل ، وإدارة المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى دورة تطوير الذات والتخطيط المالي، بمشاركة عدد من المتخصصين .
وبين أن البرنامج يسعى لتزويد 1000 شاب وفتاة بالمهارات والخبرات وتطوير الجوانب المعرفية والمهنية، وإكسابهم المهارات والخبرات ومساعدتهم لشق طريقهم المهني ، داعياً إلى التسجيل في دورة إدارة الموارد البشرية التي تنطلق الخميس المقبل ، وذلك عبر الموقع الالكتروني للجمعية .
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18:10ت م
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