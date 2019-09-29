أبوعريش 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واسأعلنت جمعية التنمية الاجتماعية بحاكمة أبوعريش التابعة لمحافظة أبوعريش، اليوم ، عن فتح باب التسجيل في أولى الدورات التدريبية ضمن برنامج " إكساب " ، الذي تنفذه الجمعية ابتداءً من يوم الخميس المقبل ، بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة جازان .وأوضح المدير التنفيذي للجمعية داوود أزيبي أن برنامج "إكساب " يهدف إلى تدريب وتأهيل الشباب والفتيات، بتطوير مهاراتهم وقدراتهم وتهيئتهم لسوق العمل ، حيث يشمل العديد من الدورات التدريبية والتأهيلية في إدارة الموارد البشرية ومهارات التهيئة لسوق العمل ، وإدارة المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى دورة تطوير الذات والتخطيط المالي، بمشاركة عدد من المتخصصين .وبين أن البرنامج يسعى لتزويد 1000 شاب وفتاة بالمهارات والخبرات وتطوير الجوانب المعرفية والمهنية، وإكسابهم المهارات والخبرات ومساعدتهم لشق طريقهم المهني ، داعياً إلى التسجيل في دورة إدارة الموارد البشرية التي تنطلق الخميس المقبل ، وذلك عبر الموقع الالكتروني للجمعية .// انتهى //18:10ت م0171