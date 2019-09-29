القاهرة 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واستأهل فريق المصري البوسعيدي إلى دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه فريق ماليندي بطل زنجبار بنتيجة "3-1"، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، في إياب دور الـ 32 للمسابقة.وكان المصري قد فاز على ماليندي في لقاء الذهاب الذي جمع الفريقين في زنجبار قبل أسبوعين بنتيجة 4-1، ليتأهل الفريق البوسعيدي إلى دور الـ 32 "الثاني" للكونفدرالية بنتيجة 7-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.وسينتظر المصري في دور الـ 32 "الثاني" للكونفدرالية، مواجهة أحد الفرق التي ودعت دور الـ 32 في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك من خلال القرعة التي سيجريها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في الأيام القادمة.// انتهى //18:28ت م0179