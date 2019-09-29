السيح 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واسالتقى محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي في مكتبه بديوان المحافظة بمدينة السيح اليوم وفداً من الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر" برئاسة المدير التنفيذي لفرع الخرج عبدالله بن ناصر الجميعة .واستعرض الجميعة رؤية ورسالة الجمعية وأبرز أهدافها ، وتم عرض الخطة التشغيلية لفرع الجمعية للعام الجاري1441هـ.وفي ختام اللقاء تسلم محافظ الخرج عضوية الجمعية الفخرية من المدير التنفيذي لفرع الخرج.// انتهى //18:52ت م0185