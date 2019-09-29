طرابلس 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واساستقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات الليبية عماد السائح اليوم الممثل المُقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي جيراردو نوتو.وأوضح المكتب الإعلامي للمفوضية أنه تم خلال اللقاء مناقشة استعدادات المفوضية لأي استحقاقات قادمة، وكذلك أعمال التجهيز والصيانة للمقر الجديد، كما قام رئيس مجلس المفوضية بجولة ميدانية شملت قاعة المؤتمرات المؤقتة، ومكتب الإدارة الانتخابية بطرابلس، والمركز الإعلامي الجديد قيد الإنشاء.من جهته أعرب "نوتو" عن تقديره وامتنانه لرئيس المجلس على مجهوداته في سبيل توفير المناخ المناسب لتنفيذ المفوضية لأي استحقاقات قادمة.// انتهى //19:50ت م0194