الدمام 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واسصرّح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال أسفرت -بفضل الله تعالى- عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على تشكيل عصابي مكون من خمسة متهمين جميعهم مواطنون في العقد الثالث والرابع من العمر ، بعد توفر الدلائل على تورُّطهم في سرقة عدد من المنازل والمركبات وسلب العمالة تحت تهديد السلاح الأبيض ، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب (١٣) جريمة سرقة منازل و (٢٠) جريمة نشل بالإضافة لسرقة مركبتين لاستخدامها في تنفيذ جرائمهم في مدينة الدمام ، وضُبط بحوزتهم بعض المسروقات من مصاغات ذهبية ، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم .وتؤكد شرطة المنطقة الشرقية حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوّة وحزم وصرامة لردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره." للصحف فقط " // انتهى //20:29ت م0197