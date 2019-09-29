الرباط 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واسأعلن الديوان الملكي المغربي اليوم أن العاهل المغربي الملك محمد السادس سيقضي فترة راحة طبية لبضعة أيام بعد تعرضه لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد.وأوضح الديوان في بيان أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء أن الملك محمد السادس تعرض لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد وأوصى طبيبه الخاص بخلوده لفترة راحة طبية لبضعة أيام.وأفاد البيان بأن الملك محمد السادس كان قد قرر السفر إلى فرنسا، من أجل تقديم التعازي لأسرة وأقارب الرئيس الأسبق الراحل جاك شيراك في إطار خاص، مشيرًا إلى أن ولي العهد الأمير الحسن سيقوم بتمثيل الملك محمد السادس في المراسيم الرسمية لجنازة الرئيس الفرنسي الراحل.// انتهى //22:29ت م0210