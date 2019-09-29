جدة 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واسدشنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في إلادارة العامة للمسؤولية الاجتماعية اليوم بجدة فعاليات اللقاء الخامس لشبكة مدراء وخبراء المسؤولية الاجتماعية .وتضمن اللقاء تقديم عرض حول الخدمة المجتمعية وجهود وزارة العمل في تأسيس شبكة خاصة للعاملين في المسؤولية الاجتماعية ضمن مبادرتها في رفع الوعي وتطوير القدرات في المسؤولية الاجتماعية.يذكر أن شبكة خبراء المسؤولية الاجتماعية تمثل منصة تواصل دورية لحشد كوكبة من خبراء و مدراء المسؤولية الاجتماعية في الشركات لتبادل المعلومات والخبرات وفتح فرص الشراكات والاتفاق على الأولويات مما يسهم في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية و جعلها واقعاً ملموسا وتعزيزها كممارسة ونقلها من مفهوم العمل الخيري المباشر الى مفهوم التنمية بكل مجالاتها بالتعاون والشراكة مع القطاع العام والقطاع الغير ربحي.// انتهى //22:44ت م0211