القاهرة 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واستأهل فريق الزمالك المصري إلى دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد انسحاب فريق جينيراسيون فوت السنغالي، من لقاء إياب دور الـ 32 بالبطولة القارية، الذي كان مقررا له في الثامنة مساء اليوم باستاد برج العرب في الإسكندرية.وتواجد طاقم التحكيم المالي بقيادة ماحامادو كيتا في استاد برج العرب إضافة إلى مراقب المباراة وأيضا فريق الزمالك، وانتظر حكم المباراة لمدة 15 دقيقة داخل الملعب، قبل أن يطلق صافرته، معلنًا انتهاء المهلة القانونية لتواجد الفريق السنغالي بالملعب قبل إعلان انسحابه.وكان نادي جينيراسيون قد رفض تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة ونقلها من ملعب "بتروسبورت" إلى استاد "برج العرب"، على الرغم من موافقة الاتحاد الإفريقي "الكاف" رسميًا على تغيير موعد ومكان المباراة وإرسال خطابات رسمية بذلك إلى الفريق السنغالي.وأعلن مراقب المباراة، رسميًا عن اعتماد النتيجة بفوز الزمالك على جينيراسيون فوت السنغالي وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.// انتهى //22:50ت م0212