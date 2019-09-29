الرياض 30 محرم 141 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبد العزيز الرئيس الفخري للجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت" مساء اليوم الموقع الإلكتروني لجمعية جسفت، وذلك خلال افتتاحه معرض (المملكة قلب العالم) الذي نظمته الجمعية بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، احتفاء باليوم الوطني 89 للمملكة، وذلك في مقر المركز بالرياض.وحضر الحفل أمين عام مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الدكتور عبد الله الفوزان ورئيس مجلس الأمناء بمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني أمين جائزة الملك فيصل الدكتور عبد العزيز السبيل ورئيسة مجلس إدارة الجمعية السعودية للفنون التشكيلية الدكتورة منال الرويشد.وذكرت الدكتورة الرويشد أن الجمعية تحرص على رعاية الحركة التشكيلية في المملكة والعمل على ازدهارها والمساهمة في تنمية الوعي الفني لدى المجتمع من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي أثرت الثقافة السعودية في مجال الفن التشكيلي، كما حرصت على تعريف المجتمع برواد الحركة التشكيلية في المملكة وعلى دعم الشباب وإبراز ورعاية إبداعات الشباب وإبداع ذوي الإعاقة وإبراز العلاقة بين أنواع الفنون والموسيقى والمسرح والشعر وغيرها وتأثيرها وتأثرها بالفن التشكيلي من خلال المعارض والعروض التفاعلية والورش والأمسيات الثقافية .وأكدت أن "جسفت" عملت على تطوير الموقع الإلكتروني للجمعية الذي دشن اليوم لتقديم خدمات أفضل في نشر الأعمال والتواصل مع الفنانيين، كما سهل الموقع إجراءات العضويات ومكن مديري الفروع من نشر فعالياتهم من خلاله، والتعريف بالأعضاء في الفروع وسيرهم الذاتية وصور أعمالهم. مضيفة أن الجمعية تعمل الآن على عدة مشاريع منها: مشروع تصميم مقرها الجديد وتدشين مبادرات للاستثمار في الإبداع والتي سيعلن عنها في حينها، ومشروع إعداد شهادات الاقتناء لتوثيق الحقوق والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة بشراكات واتفاقيات .وأشارت إلى تميّز المعرض بلوحات من الفن التشكيلي من بينها (لوحة 2030) للفنانة التشيكيلة زينة عبدالله العمري, تضمنت ثلاثة شرائح شفافة 3D، وتناولت فكرتها رؤية المحور الحقيقي لمفهوم التخطيط والتنظيم المبني على الفكرة الواقعية التي ينظمها سير الخطة بوقت الإنجاز.ويذكر أن المعرض انطلق أمس الأول بمشاركة 80 فناناً وفنانة تشكيلية، ومثلتهم في هذه التظاهرة الثقافية ما يقارب 100 لوحة فنية وطنية، إضافة إلى 15 فناناً من رواد الفن التشكيلي بالمملكة، في حين سيستمر المعرض حتى غد الاثنين، إذ تلقي فيه رئيسة مجلس إدارة الجمعية أمسية ختامية في إثنينية مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بعنوان (الفنون التشكيلية في اليوم الوطني).وأقيمت على هامش المعرض فعاليات ثقافية وورش عمل ذات علاقة بالفن التشكيلي، مثل (الرسم الحر، التشكيل بالمعادن والصلصال والورق والخرز والرسم بالخيط والمسامير والخط العربي).//انتهى//23:01ت م0213