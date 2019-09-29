باريس 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واسنيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، وصل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين ، اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس ، للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك.وكان في استقبال سموه في مطار باريس بورجيه ، معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا الدكتور خالد بن محمد العنقري، وعدد من منسوبي السفارة.// انتهى //23:23ت م0214