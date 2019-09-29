عام / سمو الأمير منصور بن متعب يصل باريس للمشاركة في تشييع جثمان الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك
الأحد 1441/1/30 هـ الموافق 2019/09/29 م واس
باريس 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واس
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، وصل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين ، اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس ، للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك.
وكان في استقبال سموه في مطار باريس بورجيه ، معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا الدكتور خالد بن محمد العنقري، وعدد من منسوبي السفارة.
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