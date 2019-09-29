الرياض 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واسعقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الاولمبية العربية السعودية بمحافظة جدة اليوم اجتماعاً مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ والوفد المرافق له .وجرى خلال الاجتماع استعراض جوانب التعاون بين الجانبين والبرامج المشتركة القادرة على تحقيق الأهداف الأولمبية.وشهدت الزيارة حضور الدكتور باخ لاجتماع مجلس إدارة اللجنة الاولمبية العربية السعودية الذي تم خلاله الاطلاع على الخطط الاستراتيجية والرؤية التي تحملها اللجنة والاتحادات الرياضية للنهوض بمختلف الرياضات التنافسية ورياضييها في المملكة، إضافة إلى التنظيمات الجديدة التي تسعى من خلالها اللجنة الأولمبية السعودية لنقلة نوعية تنعكس على جميع جوانب القطاع الرياضي.عقب ذلك قام سمو الأمير عبدالعزيز الفيصل والدكتور توماس باخ بجولة على مرافق وملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة و التقى بمجموعات لاعبين من مختلف الرياضات في الملعب الرديف لاستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية والصالة الرياضية وتابعا عرضاً لفنون المبارزة والتايكوندو وكذا كرة الطاولة ، كما شارك مع الموهوبين في تأدية جانب من هذه الألعاب ، متمنياً ان يراهم في أقرب فرصة وهم يحققون أفضل الانجازات .واثنى الدكتور باخ على الخطوة المميزة التي أقدمت عليها اللجنة الأولمبية السعودية بتشكيل "لجنة الرياضيين"، وعدها أنها خطوة متميزة، حيث حضر اجتماعا هو الأول منذ تشكيلها في فبراير الماضي بقرار من الجمعية العمومية للأولمبية السعودية، التي تعنى اللجنة بخدمة مصالح الرياضيين السعوديين وتمثيل تطلعاتهم من خلال الجمعية العمومية للجنة الاولمبية العربية السعودية.ورافق سمو رئيس اللجنة الأولمبية الدكتور باخ ووفده المرافق في جولة ثقافية في منطقة البلد التاريخية، المسجلة رسمياً كأحد مواقع التراث العالمي في منظمة اليونسكو، إذ تعرف عن قرب على العمق الثقافي والحضاري الذي تتمتع به السعودية.واختتمت الزيارة بحفل عشاء أقامه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على شرف ضيوف المملكة، حضره سمو الأمير فهد بن جلوي عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية ووكلاء الرئيس وعدد من رؤوساء الاتحادات الرياضية.// انتهى //23:37ت م0216