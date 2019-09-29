المدينة المنورة 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واساختتمت فعاليات اليوم الوطني لمراكز الأحياء بالمدينة المنورة, التي نظمتها الجمعية الأهلية للخدمات الاجتماعية في مركز الأمير سلطان الاجتماعي حي الخالدية أكثر من 50 فعالية متنوعة ومميزة استمتع بها الحضور من مختلف الأعمار، ضمن دورها الاجتماعي الرائد في تعزيز قيم المواطنة والمسؤولية الاجتماعية تضامناً مع مبادرة خير أمة، واستمرت أربعة أيام.وتنوعت الفعاليات مابين بطولات رياضية واستعراض المهارات لفئة الشباب والناشئين، وفعاليات فرق الفنون الشعبية للكبار، والبرامج الترفيهية المبهجة للأطفال، والمنافسات الأدبية والثقافية التي خُصِصت لمرتادي المراكز والأحياء المجاورة.وحظيت الفعاليات بحضور كثيف وتفاعل جماهيري كبير في اليوم الوطني من جميع فئات المجتمع عموماً وفئة الشباب والناشئين خاصة، حيث وصل عدد الزوار في مجمل أيام الفعاليات إلى 3 آلاف زائر.// انتهى //23:38ت م0217