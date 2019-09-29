الرياض 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واساحتفل مكتب التعليم بشرق الرياض اليوم ، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة ، بحضور مدير المكتب عبدالله بن دغفق العنزي ومساعد قائد مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة الرياض العميد ناصر بن عثمان الناصر ومساعد مدير المكتب للشؤون التعليمية الدكتور محمد بن سليمان العايد ومساعد مدير المكتب للشؤون المدرسية عبدالله بن صالح الثمالي وعدد من ضباط وأفراد الأمن العام والمشرفين التربويين وقادة المدارس ورواد النشاط والطلاب، وذلك في قاعة الأمير محمد بن نايف بمدينة تدريب الأمن العام.وأوضح العنزي أنّ رعاية مثل هذه الفعاليات امتداد لجهود المكتب ولجانه المتعددة التي عملت منذ وقت مبكر على الإعداد والتجهيز لهذه المناسبة بأكثر من (18) فعالية موزعة على مدارس المكتب، لترسيخ مفهوم الولاء والانتماء عبر استحضار تاريخ المملكة الراسخ وحاضرها العظيم ومستقبلها المشرق.وأكد أن الوطن هو الانتماء الذي نشعر فيه بالأمن والأمان فلنكن يدًا واحدة بانية معطاءة لتحقيق طموحات قيادتنا للوصول لمصاف الدول المتقدمة.وشهد الاحتفال عرضا مرئيا لفيلم وثائقي يحاكي سيرة اليوم الوطني تحت شعار " همة حتى القمة "، ولوحة إلقائية بعنوان "وطني أحبك لا بديل" ثم قصيدة وطنية، ليكون أوبريت "وطن الشموخ" مسك الختام في ليلة من ليالي الوطن.// انتهى //23:46ت م0218