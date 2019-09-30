جدة 30 صفر 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واسوقعت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، وشركة البحر الأحمر للتطوير، اليوم ، مذكرة تفاهم تؤسس لشراكة وثيقة، ستعمل على إنجاز مشاريع التنمية الساحلية في مشروع البحر الأحمر بطرق مستدامة بيئياً.وأوضح رئيس جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية توني تشان، أن هذا التعاون سيكون مثالاً رائداً على مايمكن أن تقدمه الأبحاث العلمية المبنية على التقنية والتخصصات الدقيقة، في خدمة مشاريع التنمية الساحلية المستدامة بيئياً، في المملكة وفي العالم وسيسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي المنشود تمشاياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 .من جانبه بين الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو أن الإعلان عن مذكرة التفاهم مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية يأتي من أجل حماية النظام البيئي الفريد من نوعه وتنميته، وتقديم تجربة غير مسبوقة للسياحة دون الإخلال بعناصر البيئة الطبيعية في المشروع .وتعد مذكرة التفاهم خطوة أولية نحو إجراء مزيد من الأبحاث المشتركة في مجال استدامة البيئات البحرية، ونظم إدارة النفايات، والحفاظ على الطاقة، بالإضافة إلى عزل الكربون.كما تهدف الإتفاقية إلى دعم أهداف شركة البحر الأحمر للتطوير بتشييد وجهة سياحية مستدامة تقدم تجربة سياحية استثنائية للزوار، مع الإلتزام بمعايير التنمية المستدامة التي وضعتها الشركة منذ بدء مراحل تطوير المشروع .// انتهى //00:50ت م0222