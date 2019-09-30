الرياض 30 صفر 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واسوقع الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري انزيريلو مذكرات تفاهم استثمارية لتطوير الدرعية في مدينة الرياض مع شركتين عالميتين، وذلك بحضور معالي رئيس مجلس إدارة هيئة السياحة و التراث وأمين مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية أحمد بن عقيل الخطيب.وجرى توقيع 3 مذكرات تفاهم مع شركة فنادق أمان العالمية، لبناء فندق أمان المكون من 40 غرفة في الدرعية ، حيث تعد شركة فنادق أمان من بين أكثر الفنادق تميزًا وتفردا في العالم بعدم وجود ردهات أو مكاتب استقبال، إذ قامت بتحويل النموذج التقليدي لقطاع الضيافة بشكل كامل، وستتمتع منشآت "أمان" في الدرعية بإطلالة خلابة على حي الطريف التاريخي موقع التراث العالمي لليونيسكو ومواقع مذهلة أخرى.كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة غريغ نورمان العالمية، أحد أهم مطوري ملاعب الغولف الرائدة في العالم، لتصميم ملعب عالمي للغولف مكون من 27 حفرة في وادي صفار بالدرعية.ويأتي إعلان الدرعية في الوقت الذي تنشر فيه المملكة تفاصيل عن نظام التأشيرة الالكترونية السياحية الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 27 سبتمبر من هذا العام كخطوة أساسية في تحقيق إستراتيجية المملكة العربية السعودية للسياحة، والذي سيتيح فيه نظام التأشيرة الإلكترونية السياحية الاستمتاع بعجائب المملكة، وخاصة أولئك الذين يزورون المملكة لأول مرة.وقال جيرارد "جيري" إنزيريلو ، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية : ستشكل مشاريعنا الثلاث الأساسية في بوابة الدرعية و وادي حنيفة و وادي صفار مكانًا للتجمع ودعامة لعصر جديد في المملكة يعزز فيه قطاع السياحة و الثقافة و المعرفة و الترفيه الذي نسعى إليه في مهمتنا لجعل الدرعية أيقونة عالمية ومكان شيق لزيارته وأحد أعظم أماكن التجمع في العالم".وتسعى هيئة تطوير بوابة الدرعية و بالمشاركة مع عدد من الجهات الحكومية و الهيئات لإبراز هذا التوسع الثقافي المذهل من خلال استضافة فعاليات عالمية على أرض الدرعية كسباق السيارات فورمولا إي و سلسلة الإحتفالات القادمة ضمن موسم الدرعية، ومباراة الملاكمة للوزن الثقيل بين أنتوني جوشوا وأندي رويز جونيور في ديسمبر.انتهى01:14ت م0224