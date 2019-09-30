جدة 30 محرم 1441هـ الموافق 29 سبتمبر 2019م واسباشرت فرق الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة اليوم، حريقاً نشب في سقف محطة قطار الحرمين بحي السليمانية، حيث ورد بلاغ لمركز عمليات 911 صباح اليوم الأحد يفيد بوجود حريق بمحطة قطار الحرمين، وعلى الفور انتقلت فرق الدفاع المدني بالمحافظة بكافة آلياتها لمباشرة الحالة والاستعانة بالطيران المدني نظراً لكبر مساحة الحريق ومعاينة الموقع من الأعلى.فيما تواجدت (16) فرقة طبية بالموقع، وتمّ نقل 11 حالة عبر الفرق الطبية من الصحة والهلال الأحمر للمستشفيات حيث عولجت بعض الحالات بينما بقيت (8) حالات تحت العناية الطبية.وأعلن الدفاع المدني بجدة السيطرة على الحريق بشكل كامل وجاري عملية التبريد حتى إعداد هذا الخبر ولازالت التحقيقات جارية لمعرفة مسبباته.ووجه صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة الجهات المشاركة بموقع محطة قطار الحرمين بمضاعفة الجهود وتقديم الخدمات اللازمة عقب اكتمال إخماد الحريق ولله الحمد وتيسير الحركة المرورية في الطرق المحيطة بالمحطة أمام المركبات في أسرع وقت ممكن.// انتهى //02:01ت م0226