جدة 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسضبطت أمانة محافظة جدة من خلال الجولات الميدانية للفرق الرقابية على المحلات التجارية والمطاعم ، عدد من مخالفات الشتراطات البلدية في عدد من تلك المحلات والمطاعم .وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية المهندس تركي الذروي، أن عدد المحلات التي تم زيارتها (9) محلات بحي الفضيلة وذلك من خلال الفرق الرقابية التي شكلتها البلدية لهذا الغرض، نتج عن ذلك إشعار (8) محلات وإغلاق عدد(1) محل مخالف لـ الاشتراطات البلدية والصحية مؤكدا أن بلدية الجنوب الفرعية مستمرة في تكثف عمليات الرقابة، حيث تتولي الفرق الميدانية متابعة تنفيذ الملاحظات أولا بأول وتطبيق العقوبات المترتبة على المخالفين.// انتهى //02:02ت م0227