باريس 30 محرم 1441هـ الموافق 29 سبتمبر 2019م واستغلب فريق باريس سان جيرمان على مضيفه فريق بوردو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما يوم أمس على ملعب بوردو الجديد جنوب غرب فرنسا ضمن الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم، في حين تعادل فريق أولمبيك مارسيليا مع ضيفه فريق رين بهدف لكلا الفريقين في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب فيلودروم.وفي مدينة نيم، فاز فريق سانت إتيان على مضيفه فريق نيم بهدف دون مقابل على ملعب كوستيير، كما تغلب فريق ستراسبورغ في أرضه على فريق مونبيلييه بالنتيجة نفسها.وتعادل فريق نيس أمام ضيفه فريق ليل بهدف لكلٍ منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز ريفييرا، بينما تغلب فريق موناكو على فريق بريست بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب لويس الثاني.وفاز فريق ديجون على فريق ريمس بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة المقامة على ملعب أوقوست دولون في مدينة رانس، في حين تعادل أنجيه مع أميان بهدفٍ لكلا الفريقين.وفي مباراة أخرى، خسر فريق أولمبيك ليون أمام ضيفه فريق نانت بهدفٍ نظيف، وتعادل ميتز مع تولوز بهدفين لكل منها.وبهذه النتائج، ما زال فريق باريس سان جيرمان متصدرا قائمة الدوري برصيد 18 نقطة، بفارق نقطتين عن فريق أنجيه في المركز الثاني، بينما حل فريق نانت في المركز الثالث، وفريق ليل في المركز الرابع ، يليه مارسيليا ونيس في المركز الخامس والسادس.// انتهى //02:32ت م0228