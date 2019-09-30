عام / الصحف السعودية
الاثنين 1441/2/1 هـ الموافق 2019/09/30 م واس
الرياض 1 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
القيادة تعزي رئيس إندونيسيا في ضحايا زلزال «مولوكو»
أمير الرياض: بلادنا منارة إشعاع وفخورون بها
خالد الفيصل يدشّن ملتقى مكة الثقافي.. اليوم
أمير نجران يتسلم طابع اليوم الوطني البريدي
أمير المدينة يرعى حفل إدارة التعليم بمناسبة اليوم الوطني
إعلان الفائزين بجائزة الملك خالد بفروعها الثلاثة
سلطان بن سلمان: جمعية الأطفال المعوقين نموذج مشرق للعمل الخيري
«الشؤون الإسلامية» و«حقوق الإنسان» يبحثان تعزيز التعاون المشترك
وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني: المملكة أفضل وأهم صديق لنا
شرطة مكة: استشهاد اللواء الفغم بعد إطلاق النار عليه من صديقه
«مركز الملك سلمان».. عطاء بلا حدود في لبنان واليمن وميانمار.. سلال غذائية وخدمات طبية وإصحاح بيئي
وزير الإعلام يشهد حفل جائزة التميز الإعلامي
نادي الإبل يضيف مسابقتين بمهرجان الملك عبدالعزيز
مستشار الأونروا: التبرع السعودي مهم للغاية
مخطط قطري - تركي لهجمات إلكترونية على مواقع حكومية سعودية ووضع صور خاشقجي
67 % من الشباب العربي يرون إيران عدواً لبلدانهم
الحضرمي يدعو مجلس الأمن لإلزام الحوثيين بتنفيذ اتفاق ستوكهولم
عبدالله بن زايد: الاعتداء على منشآت المملكة يهدد اقتصاد العالم
أيديولوجيا جونسون تصعّـد المواجهة مع برلمانيي بريطانيا
باكستان تحظر استيراد الغاز المسال من إيران
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