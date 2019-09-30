وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( زيارة أمير.. ومسيرة وطن ): تعكس زيارة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلـمان بن عبدالـعزيز نائب أمير المنطقة الـشرقية - حفظه الله- لمحافظة بقيق عزم المملكة على المضي قدما في مسيرة التطور والازدهار والاستثمار في المواطن لبناء المستقبل وتعزيز الموارد والـتوسع في المشاريع الـتي تدفع عجلة التنمية إلى الأمام، فها هو المستقبل ينطلق مجددا في محافظة بقيق بعد الاعتداء التخريبي الأخير على منشآت النفط في بقيق وخريص، وتأتي زيارة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الـشرقية - حفظه الله- لمحافظة بقيق تأكيدا لنهج معهود في بلاد الحرمين منذ عهد الملك المؤسس - طيب الله ثراه- وحتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الـوزراء وزير الدفاع - حفظه الله-، نهج تتلاقى فيه قيادة المملـكة وشعبها المخلص المحب والمبادر دوما ليكون جزءا فاعلا نافعا من تشكيل مستقبل الـوطن ومشاريعه وتطوره ونهضته وازدهاره، للمضي بالمملكة نحو مكانتها الطبيعية في مقدمة بلاد العالم يأتي تدشين سمو نائب أمير المنطقة الشرقية - حفظه الله- لـعدد من المشروعات التنموية في المحافظة بقيمة إجمالـية تتجاوز 30 ملـيون ريال، والتي شملت تدشين مبنى المجلس البلدي بمحافظة بقيق، وتدشين منتزه حي الـروضة، وتدشين الـطريق الـرابط بين حيي الـروضة والبساتين، وتدشين المجسم الجمالي في الميدان الرئيس في المحافظة، والمركز الحضاري بمحافظة بقيق، كذلك تدشين مكتب الخدمات البلدية في جوف بني هـاجر، وعدد من المشروعات في عين دار والقرى التابعة لها تتضمن ساحات وحدائق وممرات مشاة، بالإضافة لمشروعات سفلـتة وترصيف وإنارة، إضافة إلى تدشين مشروع طريق الملـك عبدالله بجوف بني هـاجر بطول 7 كم، وسفلتة طريق الملك عبدالعزيز بصلاصل بطول 6،8 كم، ومشروع تحسين وتجميل مداخل جوف بني هاجر، تأكيدا على عزم المملكة المضي قدما في مسيرة التنمية والعطاء مهما بلغت التحديات ومهما حاول أعداؤها، فالمملكة تظل أبية تحقق أمنها وتمضي نحو مستقبلها المشرق ورؤيتها الطموحة.// يتبع //06:02ت م0005