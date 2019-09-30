وقالت صحيفة "عكاظ " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( النهاية المحتومة لنظام الملالي ): طال الزمان أو قصر، فإن نهاية الشر دائماً وخيمة، وخاتمته مفجعة، وما يمارسه نظام الملالي في إيران من شرور سواءً من حرسه الإرهابي أو من خلال أذرعه العميلة مثل مليشيا حزب الله أو عصابة الحوثي الانقلابية أو عبر الدول العميلة والمتواطئة معه كنظام الحمدين في قطر يحتّم على العالم أن يتخذ حياله موقفاً حاسماً.وتابعت : ومن يتابع الأحداث يجد أن الموقف الدولي المنتصر للسلام والاستقرار بدأ يتخذ موقفاً صارماً تحت أروقة الأمم المتحدة، وحتى لو حاولت الدبلوماسية الإيرانية والمصالح الاقتصادية وعلاقات الاستقطاب الدولي منح نظام الملالي مهلة إضافية إلا أن النهاية محتومة والعاقبة ستكون كارثية عليه.وبينت : لا يمكن لأي عاقل أو محب للسلام في هذا العالم أن يتخيل أن قوى العالم تشاهد كل هذه الممارسات من الإرهاب وبث الكراهية وتمويل المليشيات المتطرفة التي يمارسها نظام الملالي في إيران ويسكت عليها.وإذا كانت حادثتا بقيق وهجرة خريص هما الأكثر وضوحاً في الأيام الأخيرة إلا أنهما أيضا ستكونان المسمار الأخير في نعش هذا النظام الإرهابي.وختمت : وقد بدأت تلوح في الأفق المؤشرات التي تؤكد أن النهاية له صارت قريبة جداً، وعليه حينها أن يسدد فاتورة طويلة من الجرائم التي حاول بها زعزعة استقرار العالم.// يتبع //06:02ت م0006