وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( تميز سعودي في احتياطيات النقد الأجنبي ): من أكثر الجوانب المثيرة للإعجاب على مستوى العالم أن المملكة تحافظ على أوضاع مالية قوية جدا في عز تنفيذها "رؤية المملكة 2030" بكل ما في هذه الـ"رؤية" من تعهدات ومتطلبات وتكاليف. وتشير الدوائر الاقتصادية العالمية دائما إلى هذه الميزة التي يفتقدها كثير من البلدان، ما يعزز وضع السعودية الاقتصادي ليس على الساحة المحلية فحسب، بل على الساحة الدولية. ففي الأعوام القليلة الماضية أعلنت بلدان مجموعة العشرين في أكثر من مناسبة، أن المملكة أكثر دول المجموعة قاطبة التزاما بتعهداتها، التي تشمل أيضا أدوارها المتنوعة على الساحة الدولية. وأن التزاماتها المحلية مضمونة، وأثبتت ذلك في كل الحالات. وهذا وحده يفسر الثقة الكبيرة للجهات العالمية بالاقتصاد السعودي، وبالسياسة التي تتبعها القيادة على الصعيدين المحلي والعالمي.وواصلت : من هنا، لم يكن غريبا أن تتضمن بيانات صندوق النقد الدولي معلومات تضع السعودية في المركز الخامس عالميا من حيث حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لديها، وتأتي في هذا المستوى بعد الصين واليابان وسويسرا وروسيا. هذا الموقع لم يتغير تقريبا منذ أعوام، لأن السياسات الاقتصادية في المملكة تأخذ في الحسبان هذا الجانب، الذي يوفر السمعة اللازمة دوليا.حافظت السعودية على مستوياتها الائتمانية "وفق كل وكالات التصنيف المستقلة المختصة" حتى في عز تراجع أسعار النفط قبل أربعة أعوام. وشهدت الأعوام القليلة الماضية تدافعا من قبل المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية لدخول السوق السعودية، ولا سيما في أعقاب ما وفرته "رؤية المملكة" من إمكانات وتسهيلات في هذا المجال بما يصب في سياق تنفيذ هذه الـ"رؤية".تتمتع السعودية باحتياطي من النقد الأجنبي يصل إلى أكثر من 503 مليارات دولار، ما يعزز بالطبع الدعم القوي للريـال الذي يحظى بوضعية جيدة دائما، قياسا ببقية العملات الأخرى في المنطقة. واللافت أن هذا الاحتياطي حقق ارتفاعا حتى نهاية الشهر السابع من العام الجاري بمعدل 0.5 في المائة أو ما يوازي 8.7 مليار ريـال. ووفق تقديرات المختصين، من المتوقع أن يشهد هذا الاحتياطي مزيدا من النمو في المرحلة المقبلة. في المقابل تحقق استثمارات المملكة في الأوراق المالية في الخارج نموا مقبولا، ما يؤكد مجددا جدوى السياسات المتبعة في كل القطاعات. والاحتياطيات المالية سواء المحلية أو في الخارج تخضع بالطبع لمعايير السوق العالمية، وهي عرضة "كما هو معروف" للتراجع والتقدم، لكن في الحالة السعودية هناك نمو واضح للاحتياطي من النقد الأجنبي المسجل لدى "صندوق النقد".وختمت : وفي كل الأحوال، ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بمعدل بلغ 0.3 في المائة، وهذا المستوى ليس كبيرا لكنه يأتي ضمن النطاق العام في مثل هذه الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي ككل. ولعل من المهم الإشارة هنا إلى أن الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج استحوذت على أكثر من 62 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة. ستمضي الأمور وفق المخططات الموضوعة لها من قبل القيادة في البلاد، ولا سيما في ظل نتائج بدأت تظهر بصورة جلية لمخرجات "رؤية المملكة 2030"، حتى قبل أن تحين مواعيدها. المملكة تتمتع بقوة اقتصادية ومالية كبيرة، وهي تقوم بدورها محليا وعالميا على أكمل وجه. هذا اعتراف من بلدان متقدمة تبدي دائما إعجابها بما يجري في السعودية على مختلف الأصعدة// انتهى //06:02ت م0008